Marie Brand und Jürgen Simmel müssen den Mord an Justus Ebermann aufklären. Der griesgrämige und gebrechliche Mann, der in einer vornehmen Altenresidenz lebte, wurde vergiftet.



Wie sich schnell zeigt, gibt es eine ganze Reihe von Verdächtigen: der Pfleger Thomas Klein, über den sich Ebermann wiederholt beschwert hatte und Sandra Ebermann, die Tochter des Opfers. Sie ist als Café-Betreiberin hoch verschuldet.



Und welche Rolle spielt der Arzt Dr. Krumberg, der zwei Mal die Woche eine Sprechstunde in der Altenresidenz abhält, und den Ebermann mit einem Teil des Erbes bedacht hat?



Eine weitere Spur führt die Kommissare zum Physiotherapeuten des Toten, Bastian Schmiegel. Hat er Ebermann ermordet, um an dessen Besitz zu kommen?



Ein weiterer Mord geschieht, bei dem auch das renommierte Kölner Bestattungsinstitut Kleebaum in den Fokus der Ermittlungen rückt. Können Marie und Simmel die losen Enden des Falls zusammenführen und den Täter stellen?