Seine Schauspielausbildung absolvierte der 1960 in Salzburg geborene Harald Krassnitzer an der Elisabethbühne in seiner Heimatstadt, und hier bekam er 1984 seinen ersten Vertrag. Es folgten Engagements am Grazer Schauspielhaus (1988 bis 1990), am Wiener Volkstheater (1990 bis 1991) sowie am Staatstheater Saarbrücken (1991 bis 1992).