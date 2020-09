Henry Hübchen, 1947 in Berlin-Charlottenburg geboren, avancierte nach seinem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin zu einem der gefragtesten Schauspieler der DDR. So stand er unter anderem für "Jacob der Lügner" (1985) unter der Regie von Frank Beyer vor der Kamera und erhielt damit die einzige Oscar-Nominierung der DDR.