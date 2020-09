Manfred Zapatka spielt Bülow in "Marie Brand und die Dame im Spiel"

Quelle: ZDF und Thomas Kost

Manfred Zapatka wurde in Bremen geboren. Nach seiner Ausbildung an der renommierten Westfälischen Schauspielschule in Bochum begann Zapatka seinen Weg am Theater. Nach Engagements in Freiburg und Essen kam er 1972 an das Staatstheater in Stuttgart, in dem er mit Claus Peymann arbeitete. Seine wichtigste Bühnenerfahrung machte er an den Münchner Kammerspielen. In mehr als 20 Jahren war er einer der Protagonisten von Dieter Dorn.