"Vom Glück geküsst"

Wie bereiten Sie sich eigentlich auf Ihre Rollen vor? Sie wirken immer so, na ja, „echt“.



Ehrlich gesagt bereite ich mich gar nicht vor. Den Text lerne ich immer erst am Abend vorher oder kurz vor knapp. Das ist keine Faulheit, sondern Absicht, es tut mir nicht gut, den Text zu perfekt zu können. So improvisiere ich auch mal, und meine Rollen kommen dadurch lebendig und frisch rüber. Ich weiß, dass das ein hohes Risiko ist, und das wiederum macht mir große Angst, und diese Angst ist der Motor, das Beste rauszuholen.



Wie jetzt – Sie machen das immer so? Befassen Sie sich denn nicht auch mit dem Charakter, den Sie verkörpern?



Doch. Ich weiß ja ein, zwei Monate vorher, wen ich spiele, und dann läuft die Vorbereitung darauf unterbewusst ab. Obwohl: Eine Rolle gab es, da habe ich wirklich viel vorher dafür gearbeitet, aber eben auch nicht den Text gelernt. Ich sollte in einem Film von Doris Dörrie eine Frau spielen, und da habe ich vorher geübt, in Stöckelschuhen zu laufen, wie das ist, wenn man lange Haare hat, solche Sachen.