"Wer nicht hören will, muss fühlen"

Manfred Zapatka schlüpft in "Marie Brand und die Dame im Spiel" in die Rolle eines Vaters, der den grausamen Tod seiner Tochter rächen will - dabei kommen ihm seine früheren Kontakte in die Unterwelt zu Gute. Für den gebürtigen Bremer ist diese Figur eine Traumrolle. Warum das so ist erklärt er in diesem Interview.