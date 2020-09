Weltfremd, aber schlau

Humorvolle britische Krimiserie um den unscheinbaren und verschrobenen, aber sehr intelligenten Detective Sergeant Dodds (Jason Watkins), der im englischen Bath knifflige Mordfälle löst und seiner ehrgeizigen Vorgesetzten DCI Lauren McDonald (Tala Gouveia) den Rücken frei hält.



McDonald und Dodds ermitteln zunächst in zwei Fällen in Spielfilmlänge - wahlweise in deutscher Synchronisation oder in englischer Originalfassung.