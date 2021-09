Der geht zwar gehörig nach hinten los, aber als Trixie erfährt, dass Hintz gehen will, versucht sie, ihn zum Bleiben zu überreden. Doch Hintz hält an seinem Entschluss fest. So trennen sich also die Wege von Hintz und Kuntze. Der Studienrat a. D. zieht zu seinesgleichen in die Seniorenresidenz der Altphilologen. Aber Hintz wäre nicht Hintz, wenn er nicht vor Ort gleich mal mit mehreren Bewohnern und Bewohnerinnen in einen Streit geraten würde. Tief in seinem Herzen ist er einsam und vermisst die Kuntzes. Aber das würde er natürlich niemals zugeben.



Trixie dagegen bekommt ihr Leben und ihr Geschäft immer besser in den Griff. Sie mietet sogar einen kleinen Laden für ihr Start-up. Als schließlich die Eröffnung ihres kleinen Backbetriebes naht, will sie den alten Zausel aber unbedingt dabeihaben. Hintz, der im Altenheim sowieso nur auf Enttäuschungen trifft, lässt sich gern von Trixie in ihrem Lastenfahrrad mitnehmen. Als sie vor dem Laden ankommen, ist Hintz baff. Das hat Trixie doch nicht etwa ohne ihn geschafft? Und Trixie überrascht Hintz mit dem Angebot, den Laden gemeinsam mit ihr zu führen: "Hintz & Kuntzes Backbetrieb". Ohne ihn und seine Besserwisserei macht es Trixie nämlich nur halb so viel Spaß.



Hintz ist gerührt und sagt spontan zu. Das revidiert er allerdings gleich wieder. Denn erst mal will er sich den Laden anschauen. Hat Trixie denn alle Lebensmittel-Verordnungen, Brandschutz-Richtlinien, EU-Bestimmungen und DIN-Normen eingehalten? Trixie kann es kaum fassen. Hintz bleibt eben Hintz. Ein Ekel, aber eines mit Herz.