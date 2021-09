Hintz fühlt sich im Recht und will den Kampf gegen die Versicherung aufnehmen, doch kein Anwalt der Stadt macht ihm Hoffnung. Hintz hat verloren. Auf ganzer Linie. Plötzlich sitzt er auf einem riesigen Schuldenberg, seine Beamtenpension ist gepfändet, und er ist gezwungen, seine geliebte Wohnung zu einem Spottpreis zu verkaufen.



Wenigstens hält Trixie zu ihm, sie kann Hintz nicht im Stich lassen. Hintz und Kuntze gehören schließlich zusammen. Auch in der größten Not.



Hintz ist selbst nach Tagen noch am Boden zerstört. Trixie und die Kinder unternehmen alles, damit er neuen Lebensmut schöpft. Zum Glück ist er ein Kämpfer. Leider scheitert er kläglich mit der Idee, wieder als Lateinlehrer an seiner alten Schule zu arbeiten.



Und zu allem Übel fliegen Hintz und Trixie trotz aller Vorsicht bei Nowak auf. Der verpfeift sie zwar nicht sofort als illegale Untermieter, erpresst sie aber stattdessen. Hintz sinkt so tief, wie er noch nie gesunken ist: Er muss Putzarbeiten für Nowak erledigen. Da erscheint es fast wie ein Hoffnungsschimmer, als Nowak ihm anbietet, seinem elfjährigen und lernresistenten Sohn Dustin Nachhilfeunterricht zu geben.



In der Konditorei gerät Trixie zunehmend unter Druck. Als ihr Analphabetismus unweigerlich aufzufliegen droht, tut sie das, was sie bisher immer im Leben getan hat. Sie schmeißt hin und haut einfach ab.