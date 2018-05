Ein gewisser Alain Gruard taucht auf, von Kahinas Behörde in Paris mit umfassenden Vollmachten versehen: Kahina soll ihn bis ins Detail über ihre Ermittlungen auf dem Laufenden halten, aber sie sperrt sich.



Kimmo, ein Vorarbeiter im Bergwerk, und seine Kollegen erhalten eine verstörende MMS: Eine Filmsequenz zeigt einen weiteren Mord. Sie rätseln, wer hinter ihnen und einer viele Jahre zurückliegenden Tat her ist, über die sie alle eisern schweigen. Ihr Freund Kambo hatte ein Tagebuch geführt. Kimmo hat Angst, dass das Tagebuch Aufschluss über die Vergangenheit gibt und durchsucht Kambos Haus. Als dort Kahina auftaucht, versteckt er sich. Um weitere Nachforschungen der jungen Frau zu verhindern, beauftragt er Marko und dessen üble Freunde, der Französin eine deutliche Lektion zu erteilen. In die Wildnis verschleppt und schwer misshandelt, kann sich Kahina jedoch retten.