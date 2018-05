Diesen sollte Alain Gruard auf Anweisung seiner französischen Auftraggeber vertuschen. Er will um jeden Preis verhindern, dass Kahina ihn entlarvt. Sein Trumpf: Er weiß, wo ihr Sohn Nadji und Anders' Tochter Jessika gefangen gehalten werden. Die beiden Halbwüchsigen sind Eddie bei seinen Vorbereitungen zufällig in die Quere gekommen - denn Eddie setzt zum Finale an, mit einem perfiden Plan: Er will alle noch lebenden Täter von damals in der Tiefe des Berges ertränken.