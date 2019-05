Gewissenlos

Unterdessen ist Nora in ihrer neuen Funktion als Staatsanwältin mit einem neuen Fall beschäftigt, in dessen Mittelpunkt auch André Björkholm wegen schwerer Steuerhinterziehung steht. Gleichzeitig plant sie ihre Hochzeit mit Jonas, der eifersüchtig ist, als er herausfindet, dass Nora Thomas Andreasson in einem Restaurant getroffen hat. Thomas ist gerade geschieden worden.