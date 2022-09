Am Unglücksort in der Flensburger Förde stellt die Spurensicherung neben verkohlten Geldscheinen haufenweise Süßigkeiten sicher. Viktoria und Sami vermuten Warenschmuggel. Während die beiden "Piets" vermeintlichen Komplizen Gerdi verhören, schleust sich Feli bei den Dauercampern ein. Diese loben "Piets" stets helfende Hand in den Himmel. Als einziger Akademiker unterstützte er alle bei ihrer Verwaltungsarbeit. Doch was er vor seiner Zeit auf dem Campingplatz gearbeitet hat, können die Camper Feli nicht sagen, nur, dass er in einen Patentrechtsstreit verwickelt war.



Das Team verfolgt die Spur weiter und stößt schließlich auf die Wennescheid AG und deren Lizenzen für Halbleiterchips. Je mehr sie in "Piets" Vergangenheit graben, desto undurchsichtiger wird er. Wer war dieser Mann wirklich?



Durch Zufall und ohne Felis Wissen erfährt Viktoria von deren Bewerbung auf eine Stelle in Hamburg. Mit dem baldigen Verlust ihrer Schwester konfrontiert, muss sie sich eingestehen, dass sie das neue Familienleben mit Feli und Josh im gemeinsamen Haus genießt. Und nicht nur das, Feli ist eine fantastische Forensikerin, mit ihr im Team bleibt kein Fall unaufgeklärt. Etwas hilflos, aber entschlossen, versucht Viktoria, Feli zum Bleiben zu bewegen. In Josh findet sie dabei einen treuen Verbündeten.