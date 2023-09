Hensleffs letzter Fall

Nach der Obduktion ist klar, dass Katerina nicht durch den Brand starb, sondern an einem Herzinfarkt. Es gibt allerdings Hinweise, dass sie vorher betäubt worden war. Katerinas Tochter Dunja, die sie am Tag vor ihrem Tod als vermisst gemeldet hatte, bringt das Team auf einen Ex-Freund ihrer Mutter. Der hatte sie ausgenutzt, misshandelt und nach ihrer Trennung vier Jahre zuvor angedeutet, dass er sie umbringen würde.



Katerina schien inzwischen eine neue Beziehung gehabt zu haben, von der sie ihrer Tochter allerdings nichts erzählt hatte. Das Team ermittelt in alle Richtungen, auch bei Katerinas Kunden. Es gibt Hinweise darauf, dass Katerina ihre Auftraggeber mit pikanten Intimitäten erpresst haben könnte, die sie beim Saubermachen fand und fotografierte. Hohe Summen, die immer wieder auf ihr Konto eingezahlt wurden, scheinen darauf hinzudeuten.



Jedenfalls wurde in Katerinas Wohnung eingebrochen und alles verwüstet. Der Einbrecher scheint etwas gesucht zu haben. Ging es ihm um die Fotos? Oder um etwas ganz anderes? Der Fall verkompliziert sich, als klar wird, dass Katerina bereits drei Tage vor der Vermisstenmeldung verschwunden war.



Im Reetdachhaus sorgt Josh für eine Überraschung. Er hat seinen Vater zu seiner Theatervorführung eingeladen. Feli ist besorgt, ob Ben, der mit seiner neuen Familie in London lebt, es auch wirklich nach Flensburg schaffen wird.