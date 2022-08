Die Leiche des erfolgreichen Fischereiunternehmers Fiete Dachs wird an einer Steilküste gefunden. Dass Feli die Kripo Flensburg nun als Forensikerin unterstützt, erfährt Viktoria erst, als sich die beiden schon auf dem Weg zu ihrem ersten gemeinsamen Fall befinden.



An einem Küstenabschnitt der Flensburger Förde wird die Leiche von Fiete Dachs gefunden. Dachs hatte, gemeinsam mit seinem Bruder Pit, einen großen Fischereibetrieb geführt, der Fisch in die ganze Welt exportiert. Das Unternehmen war bereits mehrfach wegen illegaler Fischerei angezeigt worden.



Eine Spur führt das Team zur Ferienwohnanlage der Fischer-Familie Carlson. Deren Sohn Robin setzt sich seit Jahren für strengere Kontrollen von Fischerei-Gesetzen ein. Wollte Robin sich an den mächtigen Dachs-Brüdern rächen?



Für Viktoria erweisen sich die Ermittlungen als schwierig – weil sie mit ihrer Schwester zusammenarbeiten muss und ihre Kollegen, Hauptkommissar Sami Farhadi und Kriminaltechniker Dariusz "Dusi" Kowalski, sich mit dieser auch noch auf Anhieb super verstehen. Aber im Verlauf der Ermittlungen zeigt sich: Einzeln sind die Schwestern gut – gemeinsam brillant. Wenn es nur nicht so verdammt schwer wäre, zusammenzuarbeiten.