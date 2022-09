Bei einem Verkehrsunfall stirbt der Beifahrer des Wagens, Fred Braun. Am Unfallort befindet sich auch die Leiche von Serge Vogler, einem kriminellen Autohändler, der aus dem Wagen geschleudert wurde. Nur Mia Savchenko, Freds Freundin, hat überlebt.



Alles deutet auf Fahrerflucht hin, doch Viktoria, Feli und das Team der Kripo Flensburg machen die Fundumstände stutzig. Wieso hat Serge Vogler bei seinem Aufprall auf der Straße kaum Blut verloren? Und was hatten die beiden Männer eigentlich miteinander zu schaffen?



Bei der Befragung von Mia treffen Viktoria und Sami auf eine Mauer des Schweigens. Dass sich ihr Ex-Freund, Oberstaatsanwalt Sven Meyer-Pritzl, in den Fall einmischt, passt Viktoria gar nicht. Nicht nur, dass bei ihr alte Wunden wieder aufreißen, er legt ihr sogar Steine in den Weg bei ihren Nachforschungen. Dennoch folgt Viktoria ihrem kriminalistischen Instinkt und missachtet dabei entgegen ihren Prinzipien die dienstlichen Anordnungen.



Feli entgeht das merkwürdige Verhalten ihrer Schwester nicht. Doch sie glaubt nicht an Viktorias Theorie, und so ist die neue Familienharmonie bald wieder verflogen. Mit Dusi geht Feli derweil einer anderen Spur nach: Mithilfe von Pollenrückständen suchen sie nach dem Unfallflüchtigen. Auf Umwegen führen die Ergebnisse der Pollenanalyse sie in das Krankenhaus, in dem Mia Savchenkos todkranke Mutter behandelt wurde. Ist sie der Schlüssel zur Aufklärung des Falls?