Die Ermittler - der notorische Schürzenjäger Harald Neuhauser, seine Kollegin Angelika Flierl und beider Chef, Ludwig Schaller - kommen mit ihren unorthodoxen Methoden schnell auf die richtige Spur.



Janosch aber glaubt von Anfang an nicht an die Ermittlungen der Polizei und begibt sich auf einen gnadenlosen Weg der Selbstjustiz. Allerdings sind ihm einige Stellen in der jüngeren Biografie von Julika nicht bekannt. Auch das Leben seiner Schwester war nicht gerade einfach, weswegen sie - allerdings recht hilflos - versucht hat, auf mysteriöse Weise viel Geld zu verdienen. Und deshalb musste sie sterben.



Was jedoch keiner ahnt: Der brutale Mörder von Julika ist jetzt hinter Janosch her. Wodurch auch Harald und Angelika in Lebensgefahr geraten.