Zur gleichen Zeit geht im Revier ein anonymer Anruf ein. Eine Frau will eine Kindesmisshandlung anzeigen. Ein unangenehmes Feld, weil Misshandlungen schwer nachweisbar und oft sogar von den betroffenen Kindern geleugnet werden. So auch im Fall von Johnny Eggers. Obwohl offensichtlich ist, dass zwischen Vater André und Sohn Johnny etwas nicht stimmt, bleibt der nächtliche Kontrollbesuch von Lisa Brenner und Teddy Schrader bei Familie Eggers ergebnislos. Der Junge bleibt dabei: Die große Beule am Kopf habe er sich beim Eishockey zugezogen.



Ein paar Stunden später sieht sich der KDD erneut mit Eggers konfrontiert. Man findet die Leiche seines Ex-Kollegen Tommy Prokopp auf einem Parkplatz. Er wurde mit einem Springmesser erstochen, das Hadschis zehnjährigem Sohn gehört. Gibt es eine Verbindung zwischen Vätern und Söhnen, oder ist es Zufall, dass die beiden Kinder in dieselbe Schule gehen?



Als die anonyme Anruferin im Kommissariat auftaucht, schließt sich der Kreis, denn Violetta Kiesewetter ist Johnnys Klassenlehrerin. Sie hat Beweise für die Misshandlung des Jungen - durch den eigenen Vater. Am anderen Ende der Stadt will Ramzi nach Paris flüchten, wird aber von seiner Frau Soraya verraten. Die gibt dem KDD noch einen zweiten wertvollen Hinweis: Er betrifft das Springmesser ihres Sohnes. Plötzlich erschließen sich die Zusammenhänge. Aber den Ermittlern bleibt nicht viel Zeit, denn die Nacht fordert weitere Opfer.