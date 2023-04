Dazu kam es glücklicherweise nicht, weil er von einer Kassiererin gestört wurde.



Konfrontiert mit dem Vorwurf der sexuellen Nötigung, stoßen Teddy und Paula im Supermarkt auf eine Mauer des Schweigens. Der undurchsichtige Theo Flippsen regiert seine Filiale offensichtlich mit eiserner Hand. Niemand will etwas von dem geschilderten Vorfall mitbekommen haben, nicht einmal die Kassiererin Elsie Schramm, die die beiden störte. Und den beschuldigten Wachmann, Ivan Kempes, hat Flippsen vor einer Viertelstunde ganz regulär in den Feierabend geschickt. Nichts zu machen – in allen Aussagen, die Teddy und Paula aufnehmen, wird die Angst spürbar, den Job zu verlieren.



So leitet der KDD zwar die Fahndung nach Kempes ein, aber sie haben nichts gegen den Wachmann in der Hand. Doch dann wird wenige Stunden später Ivan Kempes' Leiche gefunden. Eingerollt in einen Teppich auf einem Haufen Sperrmüll. Jemand scheint sich des Vorfalls sehr wohl angenommen zu haben. Nur wer?



Auf der Suche nach dem Täter taucht die "Nachtschicht" ein paar Stunden lang in das Leben der kleinen Leute und Angestellten ein. Und Lars Becker lotet nicht nur die verbrecherischen Untiefen dieses Mikrokosmos aus, sondern beschreibt auch sehr dicht und liebevoll die kleinen Fluchten und Freuden der Supermarkt-Trabanten.