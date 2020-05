Erlöse mich

Dann aber entdeckt er, dass bei dem Einbruch eine Patienten-Akte gestohlen wurde - die von Milena Lorenz, einer schönen jungen Frau, deren Ehemann vor einem halben Jahr spurlos verschwand. Seitdem wird sie von dem Spielhallen-Besitzer Hasim Klaudiusz gezwungen, dessen Spielschulden als Prostituierte abzuarbeiten - eine Tatsache, die sie vor ihren beiden Kindern verheimlicht.



Was Joe nicht weiß: Milena Lorenz befindet sich bereits im Visier der Hamburger Polizei in Gestalt von Vincent Ruiz, der Milena verdächtigt, nach einem heftigen Streit den Fahrer des Spielhallen-Besitzers Klaudiusz ermordet zu haben. Ruiz ist überzeugt von Milenas Schuld, doch Joe glaubt nicht daran, dass die junge Frau fähig ist, einen Mord zu begehen.



Als aber weitere Menschen in Milenas Umfeld sterben, kommen auch ihm Zweifel. Von dem Kinderpsychiater Dr. Sternberg, der Milena vor vielen Jahren behandelte, erfährt Joe Unglaubliches. Dann überschlagen sich die Ereignisse, und Joe muss sowohl sein kriminalistisches Talent als auch sein Können als Psychiater unter Beweis stellen, um eine Tragödie zu verhindern.