Safe House

Der ehemalige Polizist Robert und seine Frau Katy ziehen sich in ein altes Haus an einem abgelegenen See zurück. Robert ist noch immer traumatisiert von einem Geschehen, bei dem er schwer verwundet und eine Zeugin erschossen wurde. Hier am See will er vergessen und sich erholen. Beide möchten einen Neuanfang wagen und Urlaubern einen idyllischen Ort bieten, an dem Erholung im Vordergrund steht.