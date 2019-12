Nesthäkchen - Teil 2

Nur: Die feine Erziehung erleidet beträchtliche Rückschläge. Mutter Elsbeth ist entsetzt. Die Tischsitten von Annemarie und Klaus sind nach der Rückkehr indiskutabel. Außerdem ist Annemarie auch in Kleiderfragen äußerst eigensinnig geworden. Am liebsten trägt sie ihr bayerisches Dirndl. Überhaupt ist sie auffällig selbstständiger. So unternimmt sie auch zu Hause Ausflüge in die Umgebung, und die ist in den letzten Hinterhöfen keineswegs mehr fein. Große Aufregung!