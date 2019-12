Nesthäkchen - Teil 3

Jedoch: Bei ihren energischen Handarbeiten verlieren ihre Lieblingspuppe Gerda und sie selbst das lange Haar. Die Einschulung in die 1. Klasse verläuft auch keineswegs unproblematisch. War Annemarie im Kindergarten sehr dominierend, so erweist sie sich in der Schule als arg verspielt - aber keineswegs dumm. Ihre Lehrerin, Fräulein Hering, hat ihre liebe Not mit ihr. Sie ist aber dennoch immer wieder verblüfft über Annemaries trefflich entwaffnende Logik. Doch mit der Ordnung hapert es bei Annemarie.