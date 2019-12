Nesthäkchen - Teil 5

Doch sie fällt so richtig aus dem Nest, als sie von ihren Eltern für ein Jahr zu einem Erholungsurlaub auf die Nordseeinsel Amrum geschickt wird. Mutter Elsbeth, die nach Lenas Kündigung zum ersten Mal alle Erziehungspflichten übernimmt, bringt Annemarie nach Amrum. Sie macht dort die wichtige Erfahrung, dass ihr in den vergangenen Jahren sehr viel Glück und Freude durch ihre spröde und distanzierte Haltung ihren Kindern gegenüber entgangen ist. Schweren Herzens lässt die Mutter ihre Tochter in dem Kindererholungsheim zurück.