hetoo (4/6)

Dabei bekommt sie den Sturm, den Sarah mit ihrem Artikel über Lukas Ritters Gewaltausbruch und die Untätigkeit der Schulleitung ausgelöst hat, gar nicht mit. Schulleiterin Gilani kündigt einen verschleierten Schulverweis von Sarahs Tochter Greta an. Anke Ritter nutzt ihre Medienmacht und lässt einen Artikel zu einem alten #metoo-Verdacht gegen Eric veröffentlichen. Daraufhin wird Eric aus laufenden Projekten gefeuert und zur Persona non grata in der Branche. Dafür macht er allein Sarah und ihre Verbissenheit verantwortlich. Sarah dagegen ist zutiefst enttäuscht von ihrem Ehemann: Offensichtlich ist er willig, die Misshandlungen an Zoe zugunsten seiner Karriere unter den Teppich zu kehren.



Auch in der Ehe von Marie und Hauke kriselt es zunehmend. Hauke verlangt wegen Jaspers schlechter Noten von Marie, all ihre beruflichen Ambitionen aufzugeben, um sich ausschließlich um die Kinder zu kümmern. Er sorgt sogar dafür, dass Marie den Auftrag für die Gestaltung des Schulneubaus verliert. Zwischen den Kindern in Zoes Klasse wachsen indessen die Spannungen, und Lehrerin Petzold weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als Rami in eine Sandweste zu zwingen. Ein umstrittenes Hilfsmittel im Umgang mit ADHS-Kindern. Die Weste stigmatisiert Rami noch mehr. Doch auch über Lukas braut sich Unheil zusammen. Seine Mutter Anke entdeckt ein erschreckendes Video auf seinem Handy.