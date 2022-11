Mach sie fertig (2/6)

Nachdem Karen, in Rage, Rami in Gegenwart von dessen verstörter Mutter zu Unrecht aggressiv beschuldigt hat, schämt sie sich sehr. Ihr wird klar, dass nicht nur Alkohol und Tabletten, sondern auch ihr unverarbeitetes Trauma ihr Urteilsvermögen trüben. Wie soll jemand wie sie Verantwortung für zwei junge Menschen übernehmen?



Das versucht sie, Erhan Yilmaz vom Jugendamt klarzumachen. Der hofft, wie Zoe und Lea, auf Karen als Vormund. Als Karen gemeinsam mit Sarah und Marie den Eltern von Lukas, dem tatsächlichen Täter, gegenübersitzt, um den Vorfall zu besprechen, ignorieren Anke und Daniel den Gewaltakt ihres Sohnes und stellen ihn als Opfer dar. Karen, Sarah und Marie sind fassungslos über so viel Kaltschnäuzigkeit. Sarah beruft daraufhin eine Elternversammlung ein. Solch ein Akt der Gewalt von Jungs gegen Mädchen - das muss aufgearbeitet werden. Immerhin haben alle Jungen in der Klasse, auch Maries Sohn Jasper, Lukas angefeuert, Zoe zu würgen. Alle bis auf Rami. Doch auch Zoe schweigt weiterhin beharrlich zu dem brutalen Vorfall. Dabei ist der Druck von Eltern, Lehrerin und Mitschüler:innen auf Zoe immens. Als Karen spätabends nach Hause kommt, ist Lea in Panik. Zoe ist verschwunden!