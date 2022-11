Spatenstich (6/6)

Karen macht einen neuen Anlauf, trocken zu bleiben. Es gelingt ihr, zunehmend Vertrauen zu den Mädchen aufzubauen. Sie unterstützt auch Sarah bei ihrem Feldzug: Sarah will dafür sorgen, dass Daniel Ritter als gewalttätiger Ehemann auffliegt. Um das zu erreichen, setzt sie gezielt stetig heftigere Provokationen gegen Daniel. In einem nächsten Schritt konfrontiert sie die Schulleitung mit dem verstörenden Video von Greta und Lukas.



Nun ist die Schulleiterin ernsthaft unter Druck und Sarah hat wieder Oberwasser. Von Erik verlangt Sarah, sein Fehlverhalten nicht, wie er das vorhat, zu vertuschen, sondern dazuzustehen und es wiedergutzumachen. Er scheint einverstanden. Doch Sarah kann nicht mehr übersehen, dass ihr Mann Erik klar Anteile toxischer Männlichkeit in sich trägt. Marie beschließt, Hauke und die Kinder zu verlassen. Die Spannungen in den Familien spitzen sich immer weiter zu. So weit, dass in einer Eskalation das tragische Rätsel um Alexandras Verschwinden gelöst wird. Doch eine Lüge lebt weiter.