Jonas ist auf der verzweifelten Suche nach einem oder einer neuen Mitbewohner*in, nachdem Basti sein berufliches Glück in Mannheim gesucht hat. Doch dabei ist die Bekanntschaft mit einem Alpaka noch seine geringste Sorge. Und ausgerechnet als sich doch noch der vielversprechende Kandidat Faruq gefunden hat, steht plötzlich Basti wieder vor der Tür.



Dafür spannt Wiebke Faruq liebend gern direkt für eine Reparatur in ihrem Bad ein. Ihre Freude über diesen neuen Nachbarn beschränkt sich allerdings nicht nur auf dessen handwerkliche Fähigkeiten. Doch spielt Faruq wirklich mit offenen Karten?



Jenny gibt währenddessen die Hoffnung an das Gute im Menschen nicht auf, selbst wenn es um waschechte Berliner*innen geht.