Doch Lennarts Annäherungsversuche sind im besten Fall holprig. Bis ausgerechnet Basti eingreift.



Jennys Weg zu einem nachhaltigeren Leben findet nun auch auf beruflicher Ebene statt. Sie produziert ihre eigenen Seifen, was an der Küche nicht ganz spurlos vorübergeht. Auch Jonas würde beruflich gern mal wieder so richtig durchstarten, sieht das in seinem Job als Autor aber immer weniger gegeben.