Überraschung! Gerade noch auf Bastis Willkommensfeier, muss Jonas erfahren, dass seine Eltern am nächsten Tag zu Besuch kommen. Und eines ist klar: Sie werden die große Rede im Gepäck haben. Zu Jonas' beruflichem Werdegang, zu seiner Rente und seiner Wohnsituation. Also schmieden Wiebke und Jonas einen wasserdichten Ablenkungsplan – wenn sie sich da mal nicht getäuscht haben.



Aber auch Bastis Vater steht plötzlich vor der Tür. Der Mann, der die Homosexualität seines Sohnes nach all den Jahren immer noch nicht wirklich anerkennen kann. Dennoch bringt er ein großes Anliegen mit, das Basti seine eigene Toleranz infrage stellen lässt.



Jenny wiederum entdeckt völlig neue Seiten an sich, als sie einen verdächtigen Fund in der Mülltonne macht. Zunächst nur über die fehlende Mülltrennung schockiert, muss sie bald feststellen, dass sie wohl gerade einem Verbrechen auf die Spur gekommen ist.



Die größte Misere durchlebt jedoch Lennart – denn er hat erst jetzt "Game of Thrones" für sich entdeckt und lebt seitdem in einem permanenten Risiko.