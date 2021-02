Nord Nord Mord - Sievers und der schönste Tag

Sein Partner Thilo Rumbuchner will von den Erpressungen nichts gewusst haben. Trotzdem hat er Angst um sein Leben. Auch er wird Opfer des unbekannten Giftmörders.



Schließlich gerät ausgerechnet Robert Hofstetter, der Verlobte von Inas Tante Marion, die zur eigenen Hochzeit nach Sylt angereist ist, in den Fokus der drei Ermittler. Denn bei der Hausdurchsuchung in der Agentur wird ein Foto von Hofstetter mit einer anderen Frau, Esther Lindgren, gefunden. Diese behauptet, dass Robert ein Heiratsschwindler sei, der sie vor zehn Jahren um viel Geld betrogen habe. Hat der zukünftige Ehemann von Inas Tante Stefan Borg getötet, da dieser hinter sein Geheimnis gekommen war und ihn erpresst hat?



Als das Team in Esthers Wohnung das verwendete Gift sicherstellt und das Handy des ermordeten Videografen findet, glauben die Ermittler, auf der richtigen Spur zu sein.