Die Einzige, die zur Auflösung des Falls beitragen kann, ist Menzels Frau Annika. Doch sie beharrt darauf, nichts zu wissen. Und je weiter die Polizisten nachforschen, umso mehr sind sie davon überzeugt, dass ein Ereignis in der Vergangenheit die Ursache für den Anschlag am Morgen ist.



Eva sucht währenddessen die Nähe zu Mattes und will sich mit ihm versöhnen. Wird Mattes sich darauf einlassen?