Jahn wohnt mit seiner Tochter Pauline als alleinerziehender Vater in der Hausmeisterwohnung der Schule. Er ist nicht sehr beliebt bei den Schülern. Im Komitee für Abistreiche geraten verstärkt zwei Schüler in den Fokus der Ermittlungen: Jannis, der noch eine Rechnung mit Jahn offen hat, und Tamina, die mit Jahns Tochter Pauline befreundet ist. Dokumentiert wird all das von Tim, dem ambitionierten Chefredakteur der Schülerzeitung. Weiß er mehr, als er sagt?



Währenddessen hat Hans das Onlinedating satt und gibt seine Partnersuche auf. Oder doch nicht? Franzi bemerkt, dass er mit einer Frau in einem besonderen Kontakt steht.