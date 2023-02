Die Alster spielt auch in einem anderen Fall, der Hamburg beschäftigt, eine Rolle. In der Nacht zuvor haben Unbekannte einen Safe aus einem Haus am Wasser gestohlen und mit einem Ruderboot abtransportiert. Das Boot wurde nicht allzu weit vom Steg der beiden SUP-Verleiher am Ufer gefunden. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Sabotage an Viktorias Lieferwagen und dem Diebstahl?



Melanie und Mattes genießen weiter ihre heimliche Beziehung, als Haller überraschend einen Teamwechsel anordnet: Daisy fährt für eine Zwischenbewertung mit Melanie – und ist nervös. Mattes fährt mit Kris, der sich beim erfahrenen Kollegen Rat holt.