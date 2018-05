Ihr Entführer gibt ihr per Lautsprecher zu verstehen, dass sie sich von früher kennen und noch eine Rechnung miteinander offen haben. In Melanies Gefängnis befinden sich Kameras, die jede ihrer Bewegungen verfolgen.



Die Kollegen im PK 21 machen sich immer größere Sorgen um Melanies Verbleib. Plötzlich erhalten sie eine dubiose E-Mail mit einem Link zu einer Internetseite: Der Link führt zu einer Video-Direktübertragung von Melanies Martyrium. Man kann sie sehen, der Ton jedoch wird nicht übertragen. Sofort wird das LKA eingeschaltet.



Inzwischen lassen Boje, Nils, Franzi, Wolle und Berger nichts unversucht, um Melanie so schnell wie möglich zu finden. Glücklicherweise hält sich gerade die gehörlose Elena im Kommissariat auf, die ziemlich gut von den Lippen lesen kann. So erfahren sie, woher Melanie den Täter kennt. Da Melanie dem Entführer Paroli zu bieten scheint, greift dieser zu immer drastischeren Mitteln: Die Kollegen müssen zusehen, wie er eine Bombe mit einen Bewegungsmelder an seinem Opfer befestigt.