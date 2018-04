Auf schmalem Grat

Jasmin weigert sich strikt, Daten ihrer Patienten herauszugeben. Sie will die Schweigepflicht, die sie als Ärztin hat, auf keinen Fall verletzen. Nils kann ihre eiserne Haltung nicht verstehen, will er doch einen Täter dingfest machen. Schließlich wird erneut eine junge Frau vor dem Elbkrankenhaus zusammengeschlagen und schwer verletzt. Ist Jasmin nun bereit, Hand in Hand mit der Polizei zu arbeiten?



Parallel muss sich Boje mit dem schon allseits bekannten Herrn Rosenkötter herumschlagen: Widerwillig fährt er zu dem alten Herrn, der beschlossen hat, die Lärmbelästigung durch einige jugendliche Hip-Hopper auf seine Art zu lösen. Herr Rosenkötter, der sonst gern Falschparker anschwärzt, hat zu seinem Luftgewehr gegriffen und schießt von seinem Fenster aus auf die Jugendlichen. Jetzt muss Boje durchgreifen.