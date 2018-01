Boje unter Verdacht

Ist er noch in der Lage, seinen Job auszuüben? Im Team macht man sich echte Sorgen um den mürrischen Kollegen. Boje fühlt sich zu Unrecht verdächtigt und nimmt erst einmal Urlaub. Doch er hat nicht vor, die Anschuldigung auf sich sitzen zu lassen, und ermittelt auf eigene Faust weiter. Mit dem festen Vorsatz, Licht ins Dunkel zu bringen, beginnen auch Nils, Melanie und Franzi mit ihren Ermittlungen. Bald stellen sie fest, dass schon länger ein mysteriöser Gesetzeswächter in ihrem Revier für "Ordnung" sorgt. Steckt etwa Boje dahinter?



Auch in der Notaufnahme des Elbkrankenhauses passieren derweil merkwürdige Dinge: Die Mutter von Oberärztin Dietrich ist mit ihrem Hund Moonshine aufgetaucht und fordert von ihrer Tochter, ihn auf der Stelle zu behandeln.