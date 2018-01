Das brennende Brautkleid

Als kurz darauf Schlössers Wohnung ausgeräumt und der Hausmeister der Wohnanlage schwer verletzt aufgefunden wird, scheint Irina als Schuldige festzustehen. Doch ist die Ukrainerin zu einer solchen Tat überhaupt fähig? Nils und Melanie machen sich auf die Suche nach der Flüchtigen und entdecken dabei Überraschendes.



Derweil erleben Boje und Franzi eine kuriose Schicht: Erst versagt ihr Funkgerät, dann wird aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände ihr Streifenwagen von dem arbeitslosen Elektroingenieur Bernhard gestohlen. Ziemlich peinlich - deswegen versucht Boje, den Diebstahl zunächst geheim zu halten.



Doch der Streifenwagen bleibt verschwunden. Auch die Fahndung bleibt erfolglos. Ein Desaster, denn der Dieb, Bernhard, der mittlerweile das Funkgerät repariert hat, blockiert die allgemeine Funkfrequenz. Also schlüpft Boje in die Rolle des Therapeuten und hört sich Bernhards Sorgen an: Über Funk erfährt Boje von der Frustration eines arbeitslosen Mannes, der trotz größter Bemühungen nirgends mehr gebraucht wird. Auf einmal bekommt Bernhard doch noch die Gelegenheit, zu beweisen, was in ihm steckt.