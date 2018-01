Das schwarze Kleid

Was er nicht weiß: Gangleaderin Paula hat Krebs und mit ihrem Leben abgeschlossen. Bei ihrer Flucht durch Hamburg bringt sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Jungs ihrer Gang in tödliche Gefahr, denn Paula will Selbstmord begehen.



Parallel bearbeiten die Polizisten Boje und Franzi einen heiklen Fall. Die 29-jährige Anja Fischer hat ihren Ex-Freund wegen Vergewaltigung angezeigt. Der leugnet die Anschuldigungen mit Nachdruck. Boje misstraut Anja Fischer, die sich ganz offensichtlich an ihrem Ex-Freund rächen und dessen anstehende Hochzeit verhindern will. Vieles spricht gegen Anja Fischer, doch Franzi glaubt ihr. Liegt die junge Polizistin mit ihrer weiblichen Intuition richtig?