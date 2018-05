Schnell reagiert Melanie und lässt die Kinder in Sicherheit bringen. Obwohl sie sofort zur Stelle ist und vorbildlich handelt, gelingt es dem Täter, mit einer Geisel zu fliehen.



Zufällig befindet sich nicht nur Melanie in Tatort-Nähe: Ausgerechnet ihr neuer Kollege, Oberkommissar Kai Norden, kommt ihr in die Quere und versucht, den Täter zu überwältigen. Seine eigenständigen Handlungen treffen bei Melanie auf wenig Zustimmung. Gemeinsam nehmen sie die Verfolgung auf.



Ihre Ermittlungen führen sie in einen Poloclub der feinen Hamburger Gesellschaft. Dort geraten gleich zwei Männer in Verdacht: Christoph Wagner und Magnus von Seefeld, die um die Gunst der reichen Antonia Vossberg buhlen. Fluchtfahrzeug und Tatwaffe stammen jedoch aus einem billigen Hotel auf dem Kiez. Die wenigen Spuren lassen das gesamte Team im Dunkeln tappen. Als Boje und Franzi bei Ermittlungen von einem Kiezer Hotelbesitzer einen interessanten Tipp bekommen, nimmt der Fall eine überraschende Wendung.