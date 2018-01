Der verlorene Sohn

Sie unterstützt ihn bei einer Entziehungskur in ihrer eigenen Wohnung. Doch Jan hat die Entzugserscheinungen nicht länger ertragen. Er ist mit Wertsachen seiner Mutter aus der Wohnung geflüchtet. Nils und Melanie machen sich auf die Suche nach ihm.



Gleichzeitig behandelt Anna im Elbkrankenhaus die 70-jährige Liese Goll, die an Gastritis leidet. Als Anna sich nach Lieses Entlassung noch einmal mit dem Hausarzt Dr. Metzinger über die weitere Behandlung absprechen will, kommt dieser ihr aufgrund seiner Aussagen merkwürdig vor. Sie bittet Boje und Franzi, sich in der Praxis von Dr. Metzinger umzusehen, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht.



Als die beiden Polizisten dort ankommen, erleben sie einen sehr charmanten, einfühlsamen Arzt und glauben nicht an einen Betrug. Doch Anna lässt nicht locker und will sich selbst ein Bild von diesem Hausarzt machen.



Just nachdem Anna den vermeintlichen Arzt als Betrüger entlarvt hat, bricht Liese Goll im Aufenthaltsraum von dessen Praxis mit einer Magenblutung zusammen. Dr. Metzinger hat sie wochenlang falsch behandelt. Kann Anna das Leben der alten Dame noch retten? Und ist Liese Goll das erste Todesopfer dieses Scharlatans?