Die große Versuchung

Franzi und Henning zerbrechen sich derweil über den Umlauf von Falschgeld den Kopf. Blüten wurden sowohl in einem Elektrogeschäft als auch in einem Supermarkt gefunden. Wer bringt sie in Umlauf?



Bei ihren Ermittlungen in der Taxizentrale machen Melanie und Kai Bekanntschaft mit den anderen Fahrern und der flotten Ehefrau eines Taxifahrers. Außer einem mürrischen Chef können sie vorerst nichts Auffälliges entdecken. Die fünf Fahrer wirken wie eine eingeschworene Truppe.



Da erfahren die Polizisten, dass finanziell bei der Hummel Taxi GbR nicht alles rundläuft: Zahlungsrückstände, Schwarzarbeit und ein Vollstreckungsbescheid erregen Aufmerksamkeit. Als dann auch noch eine Verkäuferin die Beschreibung einer Falschgeldzahlerin abgibt, sind sich Melanie und Kai sicher, dass die beiden Geschichten um Taxiüberfall und Falschgeld irgendwie miteinander versponnen sind und der dunkelhaarige Täter mit der Sonnenbrille es aus einem bestimmten Grund auf die Hummel-Taxis abgesehen hat.



Obwohl Melanies Gedanken zeitweise eher bei einem charmanten jungen Herrn sind, der das Auto des eifersüchtigen Kollegen Kai angefahren hat, schreiten die Ermittlungen voran.