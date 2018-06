Fahrerflucht

Die Eltern des Mädchens, Karl und Miriam Kuhn, bestreiten zwar, etwas mit dem Unfall am Morgen zu tun zu haben, doch irgendetwas scheint merkwürdig. Ist das Alibi von Herrn Kuhn wirklich wasserdicht? Nils und Melanie erhalten kurze Zeit später einen weiteren interessanten Hinweis, der die Ermittlungen noch einmal auf den Kopf stellt.



Währenddessen trägt Franzi ein großes Geheimnis mit sich herum: Aufgrund der Rückschläge und Erlebnisse der ersten Monate im Streifendienst möchte sie in den Innendienst versetzt werden. Boje ahnt, dass seine junge Kollegin etwas auf dem Herzen hat, dringt jedoch nicht zu ihr durch. Als sich beide auf die Suche nach einer Boxerin machen, die Boje zuvor ein blaues Auge geschlagen hat, kommt es zum großen Knall: Franzi setzt Boje von ihren Plänen in Kenntnis. Boje scheint keine Chance zu haben, sie von ihrem Vorhaben abzubringen.