Familienzirkus

Doch nach der Vorstellung ist der kleine Tiger plötzlich verschwunden. Neben den Tierschützern hat die Polizei den Gastronomen Führmann in Verdacht, der den alten Ravani dazu bringen will, einen Show-Gastro-Betrieb mit ihm aufzuziehen. Aber auch innerhalb der Zirkusfamilie gibt es Reibungspunkte. Wer will dem Zirkus Ravani Schaden zufügen? Und wo ist Shir Khan?