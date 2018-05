Große Freiheit

Pistorius wird von Boris Bruhns, dem Wirtschafter des "Big Easy" erpresst. Bruhns hat Pistorius' Tochter Emily in seine Gewalt gebracht und droht nun, ihr etwas anzutun, falls ihm das Bordell nicht übergeben werde. Als die Ereignisse eskalieren, zeigt sich, dass Elke tatsächlich unschuldig ist. Sie hatte nur so lange geschwiegen, um das Mädchen nicht in Gefahr zu bringen. Doch das Hauptproblem ist noch nicht gelöst: Wo hält Bruhns das Mädchen versteckt? Die Suche beginnt.