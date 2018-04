Heimliche Liebe

Ihr Ehemann Uwe war zur Tatzeit noch auf Dienstreise. Auf einer Internetseite der Schule entdeckt Melanie Einträge, die der Lehrerin eine Affäre mit dem Schüler Thomas unterstellen. Sofort laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Hat die Lehrerin tatsächlich ein Verhältnis mit dem 17-Jährigen?



Ein Strafzettel an Anna Mahlers Auto beweist, dass ihre Angaben nicht stimmen. Sie war am Abend zuvor bei Thomas in der Wohnung. Dort stellen Franzi und Henning eine angebrochene Flasche Rotwein sicher: Der Wein ist tatsächlich vergiftet. Als Täter kommt jetzt eigentlich nur Thomas in Frage. Aber warum sollte er die Frau, in die er offensichtlich verliebt ist, vergiften wollen?



Verdächtig ist auch sein Mitschüler Andreas, der eine Fotomontage von Anna Mahler und ihrem Schüler Thomas im Internet verbreitet hat, weshalb er jetzt von der Schule fliegen soll. Um den Täter schließlich zu überführen, stellen ihm die Polizisten des PK 21 eine Falle.