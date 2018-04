Keine Heimat

Der Immobilienbesitzer Florian Schütz kann belegen, dass Hedi aufgrund ihrer Weigerung, eine sogenannte "Umsetz-Wohnung" anzunehmen, ihr Wohnrecht in dem sanierungsbedürftigen Haus verwirkt hat. Doch Kai mag die wohnungslose alte Dame nicht sich selbst überlassen. Sein Versuch, das Herz des Immobilienbesitzers zu erweichen, endet allerdings in einem Fiasko. Denn Vermieter und Mieterin sind sich nicht unbekannt.



Parallel verfolgen Franzi und Boje die Spuren eines mutmaßlichen Einbrechers in dem Mietshaus, in dem Hedi Haller gewohnt hat. Sie ermitteln nicht nur die Identität des Einbrechers, sondern finden bei ihm auch Hinweise auf einen durchtriebenen Plan.