Er hat am Vortag versucht, seine Schwester Selima mit Gewalt aus dem Boxclub zu holen. Doch der Colonel ging dazwischen und setzte den jungen Mann vor die Tür. Auch Karl-Heinz Bockner, Steins Konkurrent, hat ein Motiv. Wegen Dopings ließ der Colonel einen Boxkampf abblasen. Seitdem hat Bockner eine Klage am Hals. Außerdem hat er Mike, den besten Schüler des Colonels, abgeworben.



Franzi, die wegen ihrer Schwangerschaft jetzt im Innendienst arbeitet, findet heraus, dass den Nachwuchsboxer seit einem Autounfall Geldsorgen plagen. Alle drei Männer haben also ein Motiv und könnten zur fraglichen Zeit am Tatort gewesen sein.