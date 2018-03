Liebe deinen Nächsten

Bärbel Fröhlich und Peter Habicht bewohnen mit zwei anderen Eigentümern, Anja Bachmann und Ulrich Schutzka, ein schickes Stadthaus. Doch dann findet man Anja Bachmanns Ex-Freund nach einem Treppensturz bewusstlos im Keller. Der Verdacht spitzt sich zu, dass Anja Bachmann sich an ihrem Ex für wiederholte körperliche Misshandlungen gerächt hat.



Als Melanie und Kai sich in die Ermittlungen einschalten, zeigt sich jedoch bald, dass jeder der vier Bewohner ein Motiv hatte. Die weiteren Nachforschungen bringen nicht nur interessante Details zum Vorschein, sondern zeigen Franzi auch, dass sie sich in ihrem neuen Partner Henning getäuscht hat.