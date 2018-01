Lug und Trug

Als ihre Freundin Susanne Schmidtler ihr ein falsches Alibi liefert, ist der Fall für die Polizisten vorerst beendet. Doch als Kreutzer in der Nacht mit einer inneren Blutung zusammenbricht und mit dem Tod ringt, nimmt der Fall für Nils und Melanie eine andere Dimension an: Eine schwere Körperverletzung mit eventueller Todesfolge verschärft die Ermittlungen. Da Gabi die erste Verdächtige war, wird sie noch einmal ins Kreuzverhör genommen.



Parallel überprüfen Franzi und Boje die mutmaßliche Kaufhausdiebin Christel Ulzburg, eine liebenswerte ältere Dame. Hat sie sich wirklich absichtlich über Nacht ins Kaufhaus einsperren lassen? Boje und Franzi geraten über das weitere Vorgehen aneinander: Während Boje auf einer Leibesvisitation besteht, glaubt Franzi an Christels Unschuld. Doch die ganze Aufregung auf dem Revier ist zu viel für die ältere Dame. Sie erleidet einen Schwächeanfall und muss direkt ins Elbkrankenhaus gebracht werden. Ihr Ehemann Rupert ist außer sich. Ist Boje dieses Mal zu weit gegangen?